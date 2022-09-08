Galatasaray Sportif AŞ 'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen ve kulübün internet sitesinde de yer alan bildirimde "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda futbolu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

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