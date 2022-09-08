Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı

08.09.2022 09:36
Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen ve kulübün internet sitesinde de yer alan bildirimde "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda futbolu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Son olarak İngiltere'de formasını giydiği Manchester United'la sözleşmesi sona eren serbest durumdaki Mata'nın bugün İstanbul'da geleceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Sportif AŞ, Juan Mata, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

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