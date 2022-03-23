Galatasaray Kulübü olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü olağan divan kurulu toplantısı sona erdi

23.03.2022 19:00
Galatasaray Kulübü olağan divan kurulu toplantısı sona erdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün başarısı için büyük gayret gösterdiklerini ve vicdanlarının rahat olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün başarısı için büyük gayret gösterdiklerini ve vicdanlarının rahat olduğunu söyledi.

Elmas, Galatasaray Nef Stadı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren mart ayı olağan divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan idari ve mali genel kurulda üyelerin kendi yönetim kurullarının 6 aylık dönemini değerlendireceğini hatırlatarak, "Galatasaray Kulübünün üyelerinden oluşan genel kurulda her türlü iradeye saygı duyuyoruz. 6 aydır elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Yaptıkları her işte Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini anlatan Elmas, "Yaptığımız her işte Galatasaray'ın bekasını, geleceğini, kendimizden çok daha fazla düşünerek; doğru olan kararları almak için mücadele ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Daha çok işimiz var. 6 aylık kısa sürede ciddi şeyler yaptık. Bunların kredisini kendimize almaya değil, Galatasaray'ın başarısı olarak göstermeye çalışıyoruz. Belki de hata yapıyoruz, bilmiyorum. Yaptığımız iyi şeylerden bahsedilmezken, negatif şeyler daha çok konuşuluyor. Vicdanımız çok rahat, üyelerin aklı selimine güveniyoruz." diye konuştu.

Kulüpte yaşanan konuları, sorunları veya başarıları kimseye zimmetlemediklerini vurgulayan Elmas, şunları söyledi:

"Gerçek samimiyet, tüzüğü ben delince, sen delince aynı tepkiyi veriyor muyuz? Eski başkanlara, sevdiğimiz başkana hakaret edilince, sevmediğimiz başkana hakaret edilince aynı tepkiyi veriyor musun? Galatasaray'da üyeler linç edildiğinde aynı tepkiyi veriyor musun? O değerler kitapçığını hayatında yaşıyor musun? Geçmişte sevdiğin, yanında olduğun arkadaşın hata yaptığında, Galatasaray sevgini ön plana çıkararak; Galatasaray'ın değerleri çerçevesinde tepki koyabiliyor musun? Konuları, sorunları kişilere zimmetleyip; onlarla derdimizi gördükten sonra yaşamaya devam ediyoruz."

Amaçlarının Galatasaray'ı ileriye taşımak olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Elmas, "Bizim vicdanımız çok rahat. Bu mücadeleye girerken arkadaşlarıma söylemiştim. Takdir edilmemeyi, doğruları yapmak için radikal kararlar almamız gerektiğini unutmamalarını söylemiştim. '6 ay sonra sanki 4-5 sene hizmet etmiş gibi eleştiri alacağımızı göz önüne alarak göreve gelin' demiştim. Galatasaray'ın geleceği için önemli kararları almak adına eleştirilere göğsümüzü germeye hazır olduğumuzu bilerek görev aldık." diyerek sözlerini tamamladı.

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Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda Galatasaray Kulübü olağan divan kurulu toplantısı yapıldı Galatasaray Kulübü olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Burak Elmas, Galatasaray, Mart, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika


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