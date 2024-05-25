Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 18 Sandık Sonuçları Açıklandı

Spor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 18 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 18 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 943, Süheyl Batum da 855 oya ulaştı.

Özbek'e 17. sandıkta 197, 18. sandıkta 191 oy çıktı. Batum ise 17. sandıkta 48, 18. sandıkta 44 oy aldı.