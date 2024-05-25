Galatasaray Kulübü Seçimlerinde Dursun Özbek Zaferi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Seçimlerinde Dursun Özbek Zaferi

Galatasaray Kulübü Seçimlerinde Dursun Özbek Zaferi

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 14 sandığın tasnifi tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 14 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 173, Süheyl Batum da 672 oya ulaştı. Özbek'e 13. sandıkta 141 ve 14. sandıkta 155 oy çıktı. Batum ise 13. sandıkta 36, 14. sandıkta ise 49 oy aldı. Sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından Dursun Özbek, matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi. Batum: 'Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu'. Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi. Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, 'Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz.' ifadelerini kullandı. Başkan Dursun Özbek ise, 'Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır.' diye konuştu.

25.05.2024 19:25
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 14 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 14 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 173, Süheyl Batum da 672 oya ulaştı.

Özbek'e 13. sandıkta 141 ve 14. sandıkta 155 oy çıktı. Batum ise 13. sandıkta 36, 14. sandıkta ise 49 oy aldı.

Sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından Dursun Özbek, matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Batum: "Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu"

Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Seçimlerinde Dursun Özbek Zaferi - Son Dakika

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