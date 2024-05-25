Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk İki Sandık Sonuçları Açıklandı

Spor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk iki sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, birinci sandıkta başkan adaylarından Dursun Özbek'e 157, Süheyl Batum'a 36 oy çıktı. İkinci sandıkta ise Özbek'e 173, Batum'a da 32 oy verildi.

Kongrede ilk iki sandık sonucunda toplamda Dursun Özbek 330, Süheyl Batum ise 68 oy aldı.

Bu arada genel kurulda oy kullanan üye sayısı 4 bin 415 olarak açıklandı.