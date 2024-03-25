Galatasaray Kulübü Üyesi Tunç Alankuş vefat etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Minikler Modern Pentatlon Şampiyonasında Başarıya İmza Attı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen Minikler Modern Pentatlon müsabakalarında birçok derece elde etti. Kerem Arif Aşık il birincisi, Hurşit Selim Sayılır ve Buğlem Dörtkol il ikincisi, Arda Erbudak ise il dördüncüsü oldu. GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.