Galatasaray Kulübünde Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Başladı

Galatasaray Kulübünde divan kurulunun başkanlık seçimi başladı.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için mevcut başkan Aykutalp Derkan tek aday olarak yer alıyor.
Üyeler için 6 sandığın kurulduğu seçimde Aykutalp Derkan için kırmızı pusula kullanılıyor.
Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.
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Mersin'de düzenlenen tenis turnuvasına 14 kategoriden 350 sporcu katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kadınların sporda elde ettiği başarıları vurguladı. Turnuva, 20 Nisan'da sona erecek.
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan spor kulübü, Van'da yüzlerce genç ve çocuğu spora kazandırarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Kulüp, farklı branşlarda deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim verirken, birçok sporcu ulusal başarılara imza atarak milli takıma yükseldi. Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları aracılığıyla binlerce çocuğun sporla tanışmasına katkı sağlıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Pendikspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, son 17 maçında yenilgi yüzü görmezken, sakatlıkları ve cezaları bulunan bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin iç saha performansı ise oldukça iyi. Pendikspor ise son 4 maçtır puan alamıyor. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
18 yaşındaki Yağmur Baltacı, Türkiye şampiyonalarında başarılar elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonlukları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım kampına gidecek olan Baltacı, ülkesini temsil etmek ve derece elde etmek istediğini belirtti. Antrenör Adnan Güvenç ise Baltacı'nın boksu sevdiğini ve hedeflerinin önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Halitcan Ünal, bedensel engelli bir bilek güreşçisi olarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan Ünal, bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay'ın yönlendirmesiyle bu spora başladı. Geçen sene milli takıma katılan Ünal, Türkiye'de birçok birincilik ve Avrupa'da gümüş madalyalar elde etti. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.
Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde son haftalara girdiklerini belirterek, 'Her maç final gibi. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok' dedi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Kocuk, takımın iyiye gittiğini ve takımca iyi işler yapıldığını ifade etti. Ankaragücü maçını da içeride oynayacaklarını belirten Kocuk, taraftarın desteğiyle 3 puanla ayrılacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, takımda bir aile ortamı oluştuğunu ve bu ortamın başarıya katkı sağladığını belirtti.
Fatih Terim gibi tanınmış futbolcuların da dahil olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılmayan Selçuk İnan ise Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Duruşmanın ardından tutukluluk hallerine devam kararı verildi ve tanıklar dinlenecek.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Çalıştayı, Diyarbakır Final Okullarında gerçekleştirildi. Çalıştaya bölgedeki antrenörler ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri katıldı. Panel ve sunumların yanı sıra kadın antrenörler için hibrit bir sohbet toplantısı da düzenlendi.
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