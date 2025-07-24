Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı

24.07.2025 15:24
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Özbek, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, sıcakların artmasıyla birlikte orman yangınlarının yaygınlaştığını dile getirerek, "Dün akşam çok acı bir haber aldık. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında 10 kardeşimiz şehit düştü. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu yeşil vatanın korunması için elimizden geleni yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıktıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkma sözünü tuttuk. Bunun için mutluyuz. Mali bağımsızlık için en önemli aşamalardan birini tamamladık. Haziran 2022'de göreve geldiğimizde 2 milyar 720 milyon lira ana para ve ertelenmiş faiz borcumuz vardı. Bunun 2 milyar 229 milyon lirası ana para, geri kalanı da yapılan anlaşma çerçevesinde ertelenmiş faizlerden oluşuyordu. Bu rakam, o zamanın dolar kuruyla yaklaşık 163 milyon dolara denk geliyordu. Yıllar içinde ödediğimiz faiz miktarı ve borç yükü bizi yıprattı. Bunun bilinmesi lazım. Senelik ödenen faiz tutarı, yıl itibarıyla 40 milyon dolara ulaşmış vaziyetteydi. Bundan kurtulduğumuz için mutluyuz."

Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkma hedefini ilk ortaya koyan kulüp olduklarını vurgulayan Özbek, "Bunu ifade ettiğim dönemleri hatırlayın. Bu anlaşmadan çıkmamız gerektiğini hep söyledim. Rakiplerimiz de bu konuyu tenkit ettiler ama sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Bu açıdan futbol ailesine liderlik ettiğimiz için son derece mutluyum. En önemli hedefimiz, Galatasaray'ın rekabet ettiği bütün branşlarda sürdürülebilir başarıya sahip olmasıydı. Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması, yapıldığı dönemde çok değerliydi ancak bu anlaşma kulübümüzün hareket kabiliyetini engelliyordu. Döviz kredilerinin liraya döndürülmesindeki emekleri için de merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'nın ilk olarak 2019 yılında imzalandığını belirten Özbek, şunları söyledi:

"Bu anlaşma, ilk imzalandığı şekilde yürürlüğe girmedi. Bu anlaşma için tadilatlar yapıldı. Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması, ilk imzalandığı zaman bütün spor kulüplerinin imzalaması gereken bir anlaşmaydı. Ancak zaman içinde uygulama sürdükçe faiz oranları yüzde 50-55 seviyelerine geldi. Bankalar Birliği Konsorsiyumu, adeta sizin paranızı ve hazinenizi yönetiyordu. Ben zaten kulübü yönetiyorum. Böyle bir durumu hiçbir zaman içime sindiremedim. Bu tarz yasaklamalar, Galatasaray'ın değerlerine yakışmıyor. Genel kuruldan yetki alırken, 'Florya'daki arazimizin geliştirilmesi suretiyle buradan bir avans almayı düşünüyoruz. Önceliğimiz, Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndaki bakiye borcumuzu ödemek.' demiştik. Bugün yaptığımız iş de tam olarak bu. Ben ve arkadaşlarım, bugüne kadar size ne söz verdiysek, gayret gösterip bunları gerçekleştirmeye çalıştık. Buradan en büyük teşekkürü genel kurul üyelerine gönderiyorum. Bu destek çok önemliydi."

Florya arazisi için verilen tavsiyelere uyduklarını dile getiren Özbek, "İhalemizi başarıyla sonuçlandırdık. İhale komisyonuna buradan teşekkür gönderiyorum. Çok özverili bir çalışma yaptılar. Galatasaray'ın haklarını koruyan bir ihale şartnamesi hazırladılar. Bu ihale süreci itibarıyla, yaklaşık 50 milyon dolar bir avans ödemesi aldık. Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması için yaklaşık 1 milyar 400 küsur milyon lira borcumuz kalmıştı. Aldığımız paranın bir kısmını buraya ödedik. Diğer kısmı da kasamızda duruyor. Bu parayı, geçmişteki borçlarımızın tasfiyesi için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Özbek, divan kurulunun kulüp için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Galatasaray'ın kültürel yapısını ve değerlerini dikkate aldığınız zaman burada konuşulan şeyler, kulübün değerlerine uygun olmalı. Florya'daki yerleşkemizden sonra Kemerburgaz'da yeni bir tesis yaptık. Tesis, stada da çok yakın. Bu, yeni bir proje değil. 2017 senesinde arkadaşlarımla bu projeyi yapmıştık. Gerçekten çok önemli bir iş başardık. Genel kurul bize güvendi. Bu projenin gelişmesi için de ihalemizi yaptık. Bu ihale çerçevesinde ilk avansımızı aldık. Bununla da borcumuzu kapattık." diye konuştu.

İşlerinin kolaylaşmadığını vurgulayan Özbek, "Hala yapmamız gereken çok şey var. Artık sorumluluğumuz, eskisinden daha büyük. Galatasaray'ımızı bizden sonra gelecek kardeşlerimize daha güçlü bırakmak için çalışmak zorundayız. Galatasaray'ın 1 kuruşuna bile özen göstererek, her hakkına sahip çıkacağız. Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olma hayalini kuracağız. Bu zamana kadar olduğu gibi ilkleri biz başaracağız. Tüm başarıları, Galatasaray'ı sevenlerin desteğiyle yapacağız. Galatasaray, çok yaşayacak. Galatasaray, her zaman daha fazlasını başaracak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı - Son Dakika

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