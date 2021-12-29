Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'a elendi, camia karıştı

Spor Toto Süper Lig'de 7 maç üst üste alınan kötü sonuçların ardından cumartesi günü Fraport Tav Antalyaspor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda mağlubiyete engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar rahat, farklı bir galibiyet beklerken, tarihi hezimetle karşılaştı. Spor Toto 1. Lig'de 18'inci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile oynanan müsabakanın normal süresi 3-3 sona ererken, Sarı-kırmızılılar penaltılarda rakibine 9-8 mağlup oldu. Ligin ilk yarısını 27 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk hedefinden çok uzaklaşırken, kupada da havlu atmış oldu. Bir tek Avrupa'da gerçekçi hedefi olan Sarı-kırmızılılara camiadan büyük tepki var.

HERKES ELEŞTİRİLİYORGalatasaray'da futbolculardan teknik heyete, yönetime kadar herkes eleştiriliyor ve camia bu sonuçla ilgili açıklama bekliyor. TERİM, YARDIMCI İDDİASINI YALANLADIGalatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük 'ün eski hocası Francesco Farioli'nin ismi Fatih Terim 'in yardımcılığı için geçerken, Terim bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, gerek görürlerse teknik heyete takviye yapılacağının mesajını verdi.TRANSFER OLMAYABİLİROcak ayı yaklaşırken herkes transfere odaklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin mali koşullara bağlı olduğunu, şartlar uygun olmazsa transfer yapılmayacağını belirtti.BAŞKAN İLE HOCA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Galatasaray'da bugün başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirecek.