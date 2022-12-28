Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Angel Di Maria, Galatasaray yolunda. Bir süredir Sarı-Kırmızılı kulüple anılan 34 yaşındaki futbolcu için Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Radyospor'dan Özgür Sancar'ın konuğu oldu.
Nakis açıklamasında Mata detayını vurgulayarak, "Di Maria ve Galatasaray birlikteliği olabilir. Galatasaray büyük bir kulüp. Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir. Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar. Yeniden beraber oynamak isteyebileceğini düşünüyor. Onun için iyi bir seçenek" dedi.
Temmuz ayında Juventus'la bir yıllık kontrat izleyen Di Maria, sezon sonunda boşa çıkıyor. Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A Ligi'nde 7 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asist üretti.
Nakis, Icardi'nin Arjantin Milli Takımı'nda yeniden oynama şansı için ise, "Icardi geniş kadromuzda bulunan bir oyuncu. Muhtemel seçeneklerimizden biri. Düzenli olarak takip ediyoruz. Elbette yeniden seçilme ihtimali bulunuyor" dedi.
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