Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor

28.12.2022 16:57

Galatasaray'la adı anılan Angel Di Maria için Arjantin Sportif Direktörü Luciano Nakis'ten açıklama geldi. Nakis, "Bu birliktelik olabilir. Di Maria için Galatasaray iyi bir seçenek" ifadelerini kullandı.

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Angel Di Maria, Galatasaray yolunda. Bir süredir Sarı-Kırmızılı kulüple anılan 34 yaşındaki futbolcu için Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Radyospor'dan Özgür Sancar'ın konuğu oldu.

"MATA İLE YAKIN ARKADAŞ"

Nakis açıklamasında Mata detayını vurgulayarak, "Di Maria ve Galatasaray birlikteliği olabilir. Galatasaray büyük bir kulüp. Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir. Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar. Yeniden beraber oynamak isteyebileceğini düşünüyor. Onun için iyi bir seçenek" dedi.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Temmuz ayında Juventus'la bir yıllık kontrat izleyen Di Maria, sezon sonunda boşa çıkıyor. Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A Ligi'nde 7 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asist üretti.

"ICARDİ RADARIMIZDA"

Nakis, Icardi'nin Arjantin Milli Takımı'nda yeniden oynama şansı için ise, "Icardi geniş kadromuzda bulunan bir oyuncu. Muhtemel seçeneklerimizden biri. Düzenli olarak takip ediyoruz. Elbette yeniden seçilme ihtimali bulunuyor" dedi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama Galatasaray kafilesine Sivas'ta meşaleli karşılama Galatasaray kafilesine Sivas'ta meşaleli karşılama

Angel Di Maria, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor - Son Dakika


Son Dakika
17:26 2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı
17:10 Beştepe'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunacak
16:47 Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı
16:39 Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
16:38 Bahçeli'den Davutoğlu'nun sert sözlerine bir o kadar sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır
16:33 Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor
16:33 Lir kuşunun sesi, duyanları ürkütüyor! İşte kuşun sosyal medyada milyonlarca izlenme alan videosu
16:33 Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley yaşamını yitirdi
16:21 Komedyen Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
13:56 Günlerdir aranan kayıp iki kişinin cesetleri korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 17:46:09. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement