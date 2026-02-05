Galatasaray\'la da anılıyordu! Newell\'s Old Boys\'un başkanından Messi açıklaması

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Newell's Old Boys Kulübü Başkanı Juan Manuel Medina, Messi hakkında konuştu.

''NEWELL'S'TA OYNAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

Newell's Old Boys, Başkanı Medina, altyapılarından yetişen Lionel Messi'yi transfer etmek istediklerini belirterek,"Leo'nun 2027'nin ilk yarısında Newell's'ta oynaması için çalışıyoruz, ancak şu anda söylenecek başka bir şey yok." dedi.

''GÖRÜŞMELER YAPILDI''

Görüşme yapıldığını belirten Medina, "Görüşmeler yapıldı, fikir gündeme geldi, ama şu anda henüz bir karar alınmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.