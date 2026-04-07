Galatasaray, La Laguna ile Çeyrek Finale Yükselmek İçin Mücadele Edecek
Galatasaray, La Laguna ile Çeyrek Finale Yükselmek İçin Mücadele Edecek

07.04.2026 10:10
Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife ile yarın karşılaşacak.

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takamı, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibini yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar yarın da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak.

İspanyol ekibinin kazanması durumunda ise finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak müsabaka belirleyecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

