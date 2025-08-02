Galatasaray-Lazio Maçında Beraberlik - Son Dakika
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Galatasaray-Lazio Maçında Beraberlik

Galatasaray-Lazio Maçında Beraberlik
02.08.2025 23:23
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Galatasaray, Lazio ile 2-2 berabere kalarak hazırlık maçlarını kaybetmeden tamamladı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, 5. ve son hazırlık maçında RAMS Park'ta İtalyan temsilcisi Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 10. dakikada Lucas Torreira'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 33. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakarken, 45+1. dakikada da Mattia Zaccagni'nin kaydettiği golle 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Galatasaray, 74. dakikada yine Lucas Torreira'nın golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar, Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray ile Lazio arasında oynanan karşılaşmayı Mehmet Türkmen hakem yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Samet Özkul ile Şenol Bektaş yaptı. Müsabakada 4. hakem olarak da Çağdaş Altay yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Ismail Jakobs ve Roland Sallai 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Elias Jelert, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Ahmed Kutucu bekledi.

Leroy Sane 11'de başladı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alman futbolcu Leroy Sane, ilk kez Lazio karşılaşmasında 11'de yer aldı. Sane böylece sarı-kırmızılılarla 2. maçını oynadı. Aslan'ın yeni 10 numarası müsabakanın 63. dakikasında da oyundan çıktı.

Lucas Torreira'dan 2 gol

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Lazio karşısında takımının gollerini kaydetti. Torreira, 10. dakikada Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 74. dakikada yine sahneye çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu sefer ceza sahası dışından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Galatasaray'ın oynadığı 5 hazırlık maçında da görev alan Lucas Torreira, bu sezonki ilk gollerini Lazio müsabakasında attı.

İkinci yarı oyuna Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Elias Jelert, Derrick Köhn, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

Alternatif formasını giydi

Galatasaray, Lazio karşılaşmasında sahaya yeni alternatif formasıyla çıktı. Sarı-kırmızılılar, parçalı ve beyaz formalarının ardından bu sezon kullanacağı 3. formayı müsabaka öncesinde tanıtmıştı.

Hazırlık maçlarında kaybetmedi

Lazio ile berabere kalan Galatasaray, 5. ve son hazırlık müsabakasında da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1, Cagliari'yi 3-1 ve Strasbourg'u da 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Lucas Torreira, Galatasaray, Futbol, İtalya, Lazio, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Lazio Maçında Beraberlik - Son Dakika

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