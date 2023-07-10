Galatasaray, Lazio'nun Lucas Torreira teklifini reddetti! Yeni bir fiyat verdiler - Son Dakika
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Galatasaray, Lazio'nun Lucas Torreira teklifini reddetti! Yeni bir fiyat verdiler

10.07.2023 16:43

Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray'ın bel kemiği Lucas Torreira'ya Lazio'nun ilgisi bitmiyor. İtalyan ekibi, Uruguaylı futbolcu için sarı-kırmızılılara yaptığı son teklifte 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sundu. Galatasaray ise 15 milyon euroda diretiyor.

Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray'ın bel kemiği Lucas Torreira'ya Lazio'nun ilgisi bitmiyor. İtalyan ekibi, Uruguaylı futbolcu için sarı-kırmızılılara yaptığı son teklifte 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sundu. Galatasaray ise 15 milyon euroda diretiyor.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Lucas Torreira için Lazio, 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Uruguaylı futbolcuyu kiralayarak 10 milyon euro satın alma opsiyonu koymak isteyen İtalyan ekibinin talebini sarı-kırmızılılar reddetti.

31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Lazio'nun 10 milyon euroluk teklifine karşılık İtalyan ekibinden 15 milyon euro talep etti. Deneyimli orta saha geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 1 asist kaydetti.

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Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Lazio'nun Lucas Torreira teklifini reddetti! Yeni bir fiyat verdiler - Son Dakika


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