Galatasaray, Leao'nun kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle tedaviye başladı

Galatasaray, Leao'nun kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle tedaviye başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, MR ve ileri tetkiklerin ardından Rafael Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma saptandığını duyurdu. Portekizli futbolcunun tedavisine başlandı ve durumu günlük kontrollerle izlenecek.
Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, yapılan MR ve ileri tetkikler sonrasında Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Portekizli futbolcunun durumunun günlük kontrollerle takip edileceği kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla kasık adalesinde zorlanma yaşayan Leao, oyuna devam edememişti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?