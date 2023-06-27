Galatasaray, Leipzig'in sol beki Angelino için teklifte bulundu! Sarı-kırmızılı formaya çok yakın - Son Dakika
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Galatasaray, Leipzig'in sol beki Angelino için teklifte bulundu! Sarı-kırmızılı formaya çok yakın

27.06.2023 14:59

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Leipzig'in sol beki Angelino için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler olumlu geçti ve anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor. Geçen sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın hedefindeki isim Leipzig forması giyen sol bek Angelino. sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcu için Alman ekibine teklifte bulundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Angelino için Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Olumlu geçen görüşmelerin ardından anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.

12 ASİST YAPTI

Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Görüşmelerde hiçbir pürüz çıkmadı! Galatasaray, Angelino transferinde son düzlükte
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SON DAKİKA: Galatasaray, Leipzig'in sol beki Angelino için teklifte bulundu! Sarı-kırmızılı formaya çok yakın - Son Dakika
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