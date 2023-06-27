Galatasaray, Leipzig'in sol beki Angelino için teklifte bulundu! Sarı-kırmızılı formaya çok yakın

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın hedefindeki isim Leipzig forması giyen sol bek Angelino. sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcu için Alman ekibine teklifte bulundu.
beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Angelino için Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Olumlu geçen görüşmelerin ardından anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.
Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
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