Galatasaray, Lille deplasmanı öncesi Fransa'daki olaylar nedeniyle UEFA'ya başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray, Lille deplasmanı öncesi Fransa'daki olaylar nedeniyle UEFA'ya başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında yarın TSİ 19.45'te deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Fransa'daki olaylar nedeniyle kafile ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvuran yönetim, maçın yerinin değişmesini değil ek önlem alınmasını istedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında yarın deplasmanda Lille ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle hem takım kafilesinin hem de deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de temasta olan sarı-kırmızılı yönetim, maçın yerinin değiştirilmesini değil, ek güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında yarın TSİ 19.45'te Lille'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesi Fransa'daki toplumsal olaylar sebebiyle tedbiri de elden bırakmadı. Galatasaray Yönetimi, takım kafilesinin ve deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuru yaptı.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temas halinde olan sarı- kırmızılı yönetim, UEFA'ya da endişelerini dile getirdi ve daha fazla önlem alınmasını talep etti.

Paris Saint-Germain - Barcelona maçı için de alarmda olan UEFA'nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve Fransa hükümetiyle temas kurduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayGüvenlikGüncelFransaLilleSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Zelenski’yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
Türkiye’nin yanı başındaki ada satışa çıktı Fiyatı şaşkına çevirdi Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Emeklilere ek zam mı geliyor Bütçedeki yüzde 66’lık detay heyecan yarattı Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
10:26
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
09:57
MEB’in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım’da başlıyor
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Lille deplasmanı öncesi Fransa'daki olaylar nedeniyle UEFA'ya başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei