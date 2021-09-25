Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Sacha Boey'in takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdüğü duyuruldu.

Galatasaray Lisesi mezunları antrenmanı izledi

Galatasaray Lisesi'nin 130 ile 154. dönem arası mezunlarının, tesislerde teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek antrenmanı izlediği belirtildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve denetim kurulu üyeleri Nazımcan Angın, Anıl Mertol ve Tolga Erem'in, mezun öğrencilerle bir araya geldiği kaydedildi.

Burak Elmas, yöneticiler, Fatih Terim ve futbolcuların mezun öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.