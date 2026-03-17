Galatasaray, Liverpool Maçına Hazır - Son Dakika
Galatasaray, Liverpool Maçına Hazır

Galatasaray, Liverpool Maçına Hazır
17.03.2026 18:00
Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını tamamladı.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın TSİ 23.00'te Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Liverpool maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Liverpool Maçına Hazır - Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
