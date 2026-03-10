Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yendi

10.03.2026 22:56
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira (Dk. 90+3 İlkay Gündoğan), Lemina (Dk. 77 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+3 Eren Elmalı), Sara (Dk. 87 Boey), Lang (Dk. 77 Yunus Akgün), Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez (Dk. 60 Robertson), Gravenberch, Mac Allister, Salah (Dk. 60 Frimpong), Szoboszlai, Wirtz (Dk. 73 Gakpo), Ekitike

Gol: Dk. 7 Lemina (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Kerkez, Dk. 55 Van Dijk, Dk. 88 Gravenberch, Dk. 90+5 Szoboszlai (Liverpool), Dk. 90 Sanchez (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi.

46. dakikada Ekitike'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Szoboszlai'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.

47. dakikada Gomez'in sağ tarafta kullandığı taçta ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Mac Allister'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

56. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın hatalı geri pasında topu kapan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan, bu vuruşta yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.

72. dakikada Liverpool'un golü VAR'dan döndü. Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde oluşan karambol sonrası top ağlarla buluştu. VAR'ın incelemesi sonrası meşin yuvarlağın Liverpool'un oyuncusu Konate'nin eline çarptığını belirten hakem Jesus Gil Manzano, golü iptal etti.

78. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkte bulunan Torreira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Robertson'ın içeriye çevirdiği top, Sanchez'e çarpıp kaleye yöneldi. Yakın direkte bulunan Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Mamardashvili, golü önledi.

86. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan ortasında altıpas çizgisi önündeki Ekitike'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Maç Sonucu, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

23:28
Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yendi
