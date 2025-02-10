Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı - Son Dakika
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Spor

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

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Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesi sonrası, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg büyük tepki çekti. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor'un Dries Mertens'in penaltı kazandığı pozisyon nedeniyle sahadan çekilmesi ve VAR hakemi Sundberg'in bu karara müdahale etmemesi, Türkiye ve Danimarka'da büyük yankı uyandırdı. Danimarka basınında da olay geniş yer buldu.

10.02.2025 11:07
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Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray- Adana Demirspor maçı, Türk futbol tarihine geçti.

ÜLKESİNİ KARIŞTIRDI

Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Takım, Dries Mertens'in penaltı kazandığı pozisyon nedeniyle sahadan çekildiğini açıkladı.

Maçta görev alan yabancı VAR hakemi Jakob Sundberg'in penaltı kararına müdahale etmemesi, Türkiye ve Danimarka'da büyük yankı uyandırdı.

İşte atılan o manşetler;

Sport Tv2: Jakob Sundberg bir anda çılgın bir olayın merkezine yerleşti. Türk takımı, Danimarkalı VAR hakemi nedeniyle maçtan çekildi.

Campo: Danimarkalı hakem, Türk kaos maçında başrol oynadı.

Berlingske: Galatasaray, Danimarkalı VAR hakeminin kontrolünde oynanan maçta tartışmalı bir penaltı kazandı. Bu yüzden rakip takım sahadan çekildi.

Ekstra Bladet: Süper Lig'de Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'un dahil olduğu bir dram yaşanıyor.

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Adana Demirspor, Dries Mertens, Galatasaray, Var Odası, Danimarka, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Tarık Yüce:
    Fenerbahçe ülke itibarını düzelttikçe, bunlar rezil ediyor. Ülkenin tek gurur kaynağı Fenerbahçe teşekkürler sana. 159 229 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    çok da umrundaydı rezil olmak, bedavadan 3 puan aldılar. utanma yok ki tükürsek beleş su bulduk diye sevinirler. 122 161 Yanıtla
  • Ahmet Enes Kalyoncu:
    UEFADAN TESCİLLİ SİKEBAHÇELİLERE BAKIN SİZ HELE ANLINIZA YAPIŞMIŞ SİZE ŞİKE 172 89 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    ŞİKE adamların ciğerine kadar işlemiş her yol var adamlarda evrakta sahtecilik maaşlarda tutarsızlık bahis sitesi reklamları Karaborsa bilet organizasyonu daha başka şeylerde vardırda dilim varmıyo şimdi söylemeye 71 123 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Sebahattin in dediğine katılıyorum tam da Fenerbahçe'den bahsediyor farkındayım. 92 74 Yanıtla
  • Keriz Mex:
    Şaşırdıkmı? Tabiki hayır. Bunlar herkesi satın alıyor kimse anlamasın diye de tüm suçu Fenerbahçe ye atıyor çok. Zekice öyle değil mi? Allah sizi bildiği gibi yapınca göreceksiniz... 51 113 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Sancak şovunu yaptı. 23 44 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Artık futbolunda tadı tuzu kalmadı canı sıkılan hakeme saldırıyor canı sıkılan takımı sahadan çekiyor.İllede Galatasaray illede fenerbahçe şampiyon olsun da istemiyoruz türk futbolunda kardeşlik centilmenlik futbolu görmek istiyoruz 40 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Bir kerede rezil olmayalım yahu 40 2 Yanıtla
  • Murat Özden:
    spor mafyaların elinden alınmadığı sürece bu sistem böyle gider.. 31 2 Yanıtla
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