Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Süper Lig ekibinde 1 ay önce ikinci kez göreve gelen 44 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

EMRAH YILDIZ'DAN VOLKAN DEMİREL İDDİASI

Kırmızı-siyahlıların eski sportif direktörü Emrah Yıldız, Ajansspor'a açıklamalarda bulunarak Volkan Demirel'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''DEĞİŞİKLİK OLACAKTIR''

Alınan kötü sonuçlarda değişiklik olmaması durumunda Volkan Demirel ile Galatasaray maçının sonunda yolların ayrılabileceğini belirten Yıldız, "Futbolda istikrar, biraz sabır gerekiyor. Metin Diyadin konusunda yönetim bir karar aldı, bu kararlar gerçekten bana da biraz enteresan geldi. Volkan Hoca ile de inşallah sezon biter ama Başakşehir ve Galatasaray maçlarında olumsuz bir tablo olduğunda benim şahsi düşüncem bir değişiklik olacaktır." sözlerini sarf etti.