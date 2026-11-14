Galatasaray Madeş Mobilya, Fenerbahçe Medicana'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi 6'ncı haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, Fenerbahçe Medicana'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi. Fenerbahçe Medicana, ilk iki seti kaybettikten sonra üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 25-18, beşinci seti 15-13 kazandı.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Erol Akbulut, Uğur Ateş
GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA: Maa, Maar, Faik Samet Güneş, Alonso, Can Koç, Efe Ramazan Mandıracı, Abdülsamet Yalçın (L), Cafer Kirkit, Doğukan Ulu, Gökçen Yüksel
FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Barthelemy, Cachopa, Anderson, Caner Dengin (L), Mert Matic, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija
SETLER: 25-21, 25-19, 23-25, 18-25, 13-15
SÜRE: 148 Dakika (29', 33', 36', 26', 24')
Fenerbahçe Medicana, SMS Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Madeş Mobilya, ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-19 önde tamamlayarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Medicana, 25-23'lük skorla farkı bire indirdi. Dördüncü seti de 25-18 kazanarak karşılaşmada dengeyi sağlayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan beşinci ve son seti 15-13 alan Fenerbahçe Medicana, geri dönüşe imza atarak derbiden galibiyetle ayrıldı.
SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı haftanın diğer sonuçları şu şekilde:
Gebze Belediyesi Spor - Ziraat Bankkart: 1-3
ON Hotels Alanya Belediyespor - Altekma: 3-0
Akedaş Onikişubat Belediyespor - Sungurlu Belediyespor: 3-2
Spor Toto - İstanbul Gençlik Spor: 3-0
İBB Spor Kulübü - Gaziantep Gençlik Spor: 3-0
Halkbank - Sultanbeyli Belediye Spor: 3-0
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