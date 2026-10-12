Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenip Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Madeş Mobilya, 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek kazandı. Ziraat Bankkart ise mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak kupayı kazanamadı.
2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı.
Kaynak: AA
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