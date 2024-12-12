Galatasaray Malmö ile 2-2 Berabere Kaldı

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(ANKARA)- Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geldi. Malmö Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetti.

Malmö 24. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Elias Jelert'in attığı golle Galatasaray beraberliği yakaladı ve durumu 1-1'e getirdi. 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti. 90 artı 2. dakikada Sergio Pena'nın golüyle Malmö beraberliği yakaldı ve skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı.