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Galatasaray, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 yenerek galip geldi - Son Dakika
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Galatasaray, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 yenerek galip geldi

Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 yenerek galip geldi. Sarı-kırmızılılar maçın üçüncü periyodunda rakibi karşısında etkili oldu ve finale 62-58 önde girdi. Başa baş geçen son çeyrekte de hata yapmayan Galatasaray, Manisa deplasmanından 3 sayı farkla, 83-80 galip ayrılmasını bildi.

Galatasaray, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 83-80 yenerek galip geldi
20.01.2024 - 15:08,
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MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

MANİSA BŞB: Anderson 23, Russel 11, Terry 22, Luther 9, Cruz 9, Dorukhan 6, Ege, Barış, Ayberk,

GALATASARAY: McCormack 13, Prepelic 12, Walden 13, Sadık 2, Göksenin, Halilovic 11, Buğrahan 17, Bost 11, İsmet 4

1. PERİYOT: 17-21

İLK YARI: 38-41

3. PERİYOT: 58 - 62

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde son maçında evinde Yukatel Merkezefendi'ye mağlup olan Galatasaray, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 yenmeyi başardı. Galatasaray ilk çeyreği 21-17 galip tamamlarken, ilk devreyi de 41-38 önde bitirmesini bildi. Sarı-kırmızılılar maçın üçüncü periyodunda da rakibi karşısında etkili oldu ve finale 62-58 önde girdi. Başa baş geç geçen son çeyrekte de hata yapmayan Galatasaray, Manisa deplasmanından 3 sayı farkla, 83-80 galip ayrılmasını bildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 yenerek galip geldi - Son Dakika
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