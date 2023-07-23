Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

23.07.2023 23:30

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederek Wilfried Zaha'nın ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı. PSG ile yapılan anlaşma sonucunda Galatasaray, 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Arjantinli golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 23 gol atarak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Wilfried Zaha transferini açıklayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

10 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Di Marzio'da yer alan habere göre Galatasaray, Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Icardi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atıp 8 de asist kaydetti.

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