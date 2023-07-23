Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Wilfried Zaha transferini açıklayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

10 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Di Marzio'da yer alan habere göre Galatasaray, Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Icardi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atıp 8 de asist kaydetti.