Galatasaray, Mauro Icardi transferine odaklandı - Son Dakika
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Galatasaray, Mauro Icardi transferine odaklandı

06.06.2023 22:40

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sezon boyunca 22 gol atıp 7 asist yapan Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi transfer etmek için çalışmalar yapıyor. Başkan Dursun Özbek, bir etkinlikte yaptığı açıklamada Icardi'nin transferinin gerçekleşeceğini müjdeledi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine odaklanmış durumda.

SEZONA DAMGA VURDU

Ligde çıktığı 24 karşılaşmada 22 gol atıp 7 de asist üreten Arjantinli forvet, özellikle boş geçmediği derbi maçlarıyla sezona damga vurdu.

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Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli futbolcunun bonservisiyle takıma kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkanvekili Erden Timur ile bir etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi transferi çin müjdeyi verdi. Özbek, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz, Icardi geliyor" diyerek salondakileri coşturdu.

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