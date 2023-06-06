Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine odaklanmış durumda.
Ligde çıktığı 24 karşılaşmada 22 gol atıp 7 de asist üreten Arjantinli forvet, özellikle boş geçmediği derbi maçlarıyla sezona damga vurdu.
Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli futbolcunun bonservisiyle takıma kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.
Başkanvekili Erden Timur ile bir etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi transferi çin müjdeyi verdi. Özbek, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz, Icardi geliyor" diyerek salondakileri coşturdu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Mauro Icardi transferine odaklandı - Son Dakika