Mauro Icardi, Türk futbol tarihine adını yazdırıyor! Daha önce hiçbir futbolcuya böyle maaş verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Mauro Icardi, Türk futbol tarihine adını yazdırıyor! Daha önce hiçbir futbolcuya böyle maaş verilmedi

10.07.2023 12:33

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde 10 milyon euro ile Türkiye'de gelmiş geçmiş en yüksek maaşı alan futbolcu olacak.

Galatasaray uzun süredir bonservisini almak için çaba gösterdiği Mauro Icardi transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'den bonservisini almak üzere olduğu Arjantinli yıldıza, 10 milyon euro maaş vererek tarihe geçecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BENZERİ YOK

Icardi, yıllık 10 milyon euro maaş ile Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusu olacak. Arjantinli yıldızdan önce rekor 5 milyon euro ile yine Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya aitti.

Türkiye'de en yüksek maaş alan futbolcular şöyle:

  • Radamel Falcao - 5 milyon euro
  • Robin Van Persie - 4 milyon 900 bin euro
  • Pepe - 4 milyon 750 bin euro
  • Negredo - 4 milyon 350 bin euro
  • Edin Dzeko - 4 milyon 200 bin euro
Mauro Icardi, Türk futbol tarihine geçecek! Daha hiçbir futbolcuya bu maaş verilmedi
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: Merak ediyorum spor dalı olan Futbolda bu kadar uçuk rakamlar neden verilir sizce çok masum mu yoksa futbol sektöründen beslenen devasa sonu ...to ile biten resmi kumar sektörümü neden ...toplum için ne fayda sağlıyor Cevap Yaz 44 12 Yayından Kaldır
500
İstanbul Beyefendisi, Cimbom'u bırakmadı! Galatasaray, Mauro Icardi transferi konusunda PSG ile anlaştı İstanbul Beyefendisi, Cimbom'u bırakmadı! Galatasaray, Mauro Icardi transferi konusunda PSG ile anlaştı

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, Türk futbol tarihine adını yazdırıyor! Daha önce hiçbir futbolcuya böyle maaş verilmedi - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Anlaşmalı Olarak Boşandı
13:44 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, anlaşmalı olarak boşandı
13:30 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı
13:26 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı
13:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım
12:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin
12:49 Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı
12:49 Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı
12:43 Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
12:43 Oruç tutan Orkun Kökçü ile dalga geçtiği iddia edilmişti! Beşiktaş, Tadic'e imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 13:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mauro Icardi, Türk futbol tarihine adını yazdırıyor! Daha önce hiçbir futbolcuya böyle maaş verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement