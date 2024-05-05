Galatasaray, Mayıs lideri olarak şampiyon oldu - Son Dakika
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Galatasaray, Mayıs lideri olarak şampiyon oldu

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, 'Mayıslara lider giren Galatasaray her zaman şampiyon olur' dedi. Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Galatasaray'ın bu zaferi, 3. sezonunda profesyonel kadın liglerinde şampiyon olan ilk büyük takım olmasıyla da önem kazandı.

05.05.2024 19:55  Güncelleme: 20:12
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- Emir Aral: "Mayıslara lider giren Galatasaray her zaman şampiyon olur"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Mayıslar bizimdir zaten. Mayıslara lider giren Galatasaray her zaman şampiyon olur" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde mücadele ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, "Çok mutluyuz. Ne diyeceğimiz bilemiyorum. Geçen sene bu takımı baştan aşağıya kurduk. Geçen sene ucundan döndük. Bu sene sistemin değişmesiyle, play-off'suz bir sistemde şampiyon olduk. Mayıslar bizimdir zaten. Mayıslara lider giren Galatasaray her zaman şampiyon olur. Şampiyonluğu kazandık. Bu 3. sezonu profesyonel kadın liglerinin. 3 büyükler arasında da ilk kez Galatasarayımızın şampiyon olması bizi çok mutlu ettik. Hedeflerimiz her zaman olduğu gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa. Taraftarımız yalnız bırakmadı. Başkanımız Dursun Özbek'in çağrılarına kulak verdiler. Kendisi de bizzat ilgileniyordu. Oyuncularımız, yönetimimiz, sponsorumuz Petrol Ofisi herkese buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel taraftarımızla çifte şampiyonluğun göstergesi olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Mayıs lideri olarak şampiyon oldu - Son Dakika

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