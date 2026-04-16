Galatasaray MCT Technic, Tenerife'ye Elendi
Galatasaray MCT Technic, Tenerife'ye Elendi

16.04.2026 00:18
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tenerife'ye 99-59 yenilerek elendi.

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 99-59 yenilerek elendi.

Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmada La Laguna Tenerife, ilk çeyreği 28-16 önde bitirirken devre arasına da 46-28 üstünlükle girdi.

Galatasaray MCT Technic'e göre daha iyi performans sergileyen İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 72-48 önde tamamladı.

Son periyotta da etkili oyunun sürdüren ve farkı daha da açan La Laguna Tenerife, sahadan 99-59 galip ayrılarak adını dörtlü finale yazdırdı.

Ev sahibi ekipte, Giorgi Shermadini 20 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Jaime Fernandez 19, Joan Sastre 13 sayıyla maçı tamamladı.

Galatasaray MCT Technic'te Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 11 sayıyla oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup olmuş sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
