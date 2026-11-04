Galatasaray MCT Technic, Varşova'da 79-72 yenilerek ikinci yenilgisini aldı - Son Dakika
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Galatasaray MCT Technic, Varşova'da 79-72 yenilerek ikinci yenilgisini aldı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Legia Varşova'ya 79-72 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ikinci yenilgisini alırken Chimezie Metu'nun 24 sayısı galibiyete yetmedi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Polonya'nın Legia Varşova ekibine deplasmanda 79-72 mağlup oldu.

Başkent Varşova'daki Torwar Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-kırmızılılar, 21-14 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi takım, soyunma odasına 34-32 önde girdi.

İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü eline alan Galatasaray, final periyoduna 58-53 üstün gitti.

Son çeyrekte ilk 5 dakikada 4 sayı bulan sarı-kırmızılı ekip karşısında son bölüme önde giren Legia Varşova, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.

Polonya takımında Zach Freemantle, galibiyete 23 sayı katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda Chimezie Metu'nun 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşadı. Legia Varşova ise ikinci galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Legia VarşovaGalatasaraySporSon Dakika

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