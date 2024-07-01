Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transferin detayları hakkında bilgi verilmezken, Galatasaray'ın Batshuayi'yi kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmeler yaptığı biliniyor. Batshuayi, daha önce Chelsea, Borussia Dortmund ve Valencia gibi takımlarda forma giymişti.
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1.07.2024 21:14:40. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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