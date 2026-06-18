Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu

Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu
18.06.2026 16:34  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Galatasaray Midi Kız Takımı, Bursa Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Galatasaray Midi Kız Takımı, üçüncülük maçında Bursa Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Eskişehir'de düzenlenen finallerde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncülük maçında Bursa Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek kürsüde yer almayı başardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı takımların mücadele ettiği organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, ortaya koyduğu performansla sezonu Türkiye derecesiyle tamamladı. Galatasaray Midi Kız Takımı'nın kaptanı Derin Su Coşkun, turnuva boyunca sergilediği performans, liderliği ve takımına olan katkısıyla dikkat çekti. Sahadaki mücadeleci kimliğiyle öne çıkan genç sporcu, takımının Türkiye üçüncülüğüne ulaşmasında önemli rol oynadı.

2024 yılında Galatasaray altyapısına transfer olan Derin Su Coşkun, kaptan olarak takımını başarıyla temsil ederken, elde edilen derecede takım arkadaşlarıyla birlikte büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray Midi Kız Takımı'nın Türkiye üçüncülüğü, kulübün altyapıya verdiği önemin ve genç sporcuların özverili çalışmalarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Başarının mimarları arasında Voleybol Altyapı Direktörü Ahmet Reşat Arığ ile Midi Kız Takımı Başantrenörü Mustafa Kırıcı de yer aldı. Sezon boyunca yürütülen planlı çalışma ve sporcu gelişim programlarının, elde edilen Türkiye üçüncülüğünde önemli rol oynadığı belirtildi.

Şampiyona sonunda madalyalarını alan sporcular ve teknik ekip, elde ettikleri başarıyla Galatasaray camiasına büyük gurur yaşattı. Sarı-kırmızılı kulüp, altyapıda yetişen sporcularıyla geleceğe umut vermeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bursa Nilüfer, Galatasaray, Eskişehir, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:16:42. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.