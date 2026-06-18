Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu

Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Galatasaray Midi Kız Takımı, üçüncülük maçında Bursa Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Galatasaray Midi Kız Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Eskişehir'de düzenlenen finallerde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncülük maçında Bursa Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek kürsüde yer almayı başardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı takımların mücadele ettiği organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, ortaya koyduğu performansla sezonu Türkiye derecesiyle tamamladı. Galatasaray Midi Kız Takımı'nın kaptanı Derin Su Coşkun, turnuva boyunca sergilediği performans, liderliği ve takımına olan katkısıyla dikkat çekti. Sahadaki mücadeleci kimliğiyle öne çıkan genç sporcu, takımının Türkiye üçüncülüğüne ulaşmasında önemli rol oynadı.

2024 yılında Galatasaray altyapısına transfer olan Derin Su Coşkun, kaptan olarak takımını başarıyla temsil ederken, elde edilen derecede takım arkadaşlarıyla birlikte büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray Midi Kız Takımı'nın Türkiye üçüncülüğü, kulübün altyapıya verdiği önemin ve genç sporcuların özverili çalışmalarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Başarının mimarları arasında Voleybol Altyapı Direktörü Ahmet Reşat Arığ ile Midi Kız Takımı Başantrenörü Mustafa Kırıcı de yer aldı. Sezon boyunca yürütülen planlı çalışma ve sporcu gelişim programlarının, elde edilen Türkiye üçüncülüğünde önemli rol oynadığı belirtildi.

Şampiyona sonunda madalyalarını alan sporcular ve teknik ekip, elde ettikleri başarıyla Galatasaray camiasına büyük gurur yaşattı. Sarı-kırmızılı kulüp, altyapıda yetişen sporcularıyla geleceğe umut vermeye devam ediyor. - İSTANBUL