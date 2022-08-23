Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için düğmeye bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi

Galatasaray'da gündem bek transferi... Cimbom'da Van Aanholt'un sezona kötü başlaması, Omar'ın yetersiz performansı sonrası iki oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Bu iki isim dışında yeni transferlerden Dubois'in sakatlığı, Kazımcan'ın ise fiziksel açıdan henüz hazır olmaması sonucu transfer için düğmeye basıldı.

HEDEF MİLAN'IN SENEGALLİ BEKİ TOURE

Sol bek için düşünülen ilk ismin Milan forması giye Fode Ballo-Toure olduğu ortaya çıktı. Cimbom, 25 yaşındaki sol bek için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Senegalli oyuncu, geçtiğimiz yıl 12 maçta forma giymişti.