Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için düğmeye bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi - Son Dakika
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Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için düğmeye bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi

23.08.2022 13:49
Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için düğmeye bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi

Galatasaray, sezona kötü başlayan Van Aanholt ve Omar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Milan'ın sol beki Ballo-Toure'yi transfer etmek için 2,5 milyon euro teklif etti.

Galatasaray'da gündem bek transferi... Cimbom'da Van Aanholt'un sezona kötü başlaması, Omar'ın yetersiz performansı sonrası iki oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Bu iki isim dışında yeni transferlerden Dubois'in sakatlığı, Kazımcan'ın ise fiziksel açıdan henüz hazır olmaması sonucu transfer için düğmeye basıldı.

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Sol bek için düşünülen ilk ismin Milan forması giye Fode Ballo-Toure olduğu ortaya çıktı. Cimbom, 25 yaşındaki sol bek için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Senegalli oyuncu, geçtiğimiz yıl 12 maçta forma giymişti.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için düğmeye bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi - Son Dakika
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