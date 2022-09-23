Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alarak 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerinin adaptasyonu ve kondisyon kazanması için milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, hazırlık maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak - Son Dakika

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