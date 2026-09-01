Galatasaray, milli oyuncu Deniz Gül için Porto ile resmi görüşmelere başladı; futbolcu bugün İstanbul'a geliyor
Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Daniel Gül'ün transferi için Portekiz'in Porto takımı ve futbolcunun kendisiyle resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul'a gelecek.
Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Portekiz'in Porto takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.
Kaynak: AA
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