Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray, savunma hattı için genç ve potansiyelli bir ismi gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Ajax'ta forma giyen milli stoper Ahmetcan Kaplan'ın transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ajax'ta yeterince forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan'ın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 15 maça çıkıp 1072 dakika süre alan Ahmetcan Kaplan, 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek - Son Dakika
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