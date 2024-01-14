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Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır olduğunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan'ın antrenmanda yer aldığı belirtilirken, Davinson Sanchez ve Sacha Boey ise özel programlarına devam etti.

Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
14.01.2024 - 23:03,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sivasspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan'ın antrenmanın tamamında yer aldığı belirtilirken, Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in ise takımla bir süre çalışıp ardından kendileri için hazırlanan özel programa göre hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşması yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA
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