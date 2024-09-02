Galatasaray, Victor Osimhen'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

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Napoli 'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen 'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirdi. Golcü oyuncu bir yıllık kiralık olarak Galatasaray formayı giyecek. Bugün geç saatlerde İstanbul'da olması beklenen Osimhen, yarın resmi sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncunun maaşını sarı-kırmızılı ekip ödeyecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından çalışmalar devam edecek. Bugün İtalya'da olan teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmelerine devam etmek için Avrupa'da kalacak.