Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-Net Holon'u ağırlayacak - Son Dakika
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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-Net Holon'u ağırlayacak

09.03.2022 10:36
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-Net Holon'u ağırlayacak

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı???????, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı???????, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider olarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda I Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Grubun ilk haftasında 3 Şubat'ta oynanması gereken Galatasaray Nef-Hapoel U-Net Holon müsabakası sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında İsrail'de dün yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 98-89 kazanmıştı

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Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İsrail, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-Net Holon'u ağırlayacak - Son Dakika


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