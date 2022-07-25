Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunanistan 'ın AEK takımında geçiren, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Braian'a parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Nef, Kolombiyalı basketbolcu Braian Angola'yı transfer etti - Son Dakika

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