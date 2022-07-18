Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performansla büyük Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan başarılı oyun kurucumuz Dee Bost, 1+1 yıl daha parçalı formamız ile parkelerde olacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Nef'te ABD'li basketbolcu Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

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