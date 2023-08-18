Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 23:01

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi için Aston Villa ile anlaştı. Sarı kırmızılı takım, İtalyan oyuncu için İngiliz kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Öte yandan futbolcunun transfer bedeli ise 22.5 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray Kulübü, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun İngiltere'nin Aston Villa takımına kiralandığını açıkladı. Aston Villa, ilk etapta 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek. Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu ise 22 milyon 500 bin avro olarak belirlendi.

5 MİLYON AVRO KİRALAMA ÜCRETİ ÖDENECEK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU BONUSLAR HARİÇ 22 MİLYON 500 AVRO

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin avro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

SATIŞ KARININ YÜZDE 10'U GALATASARAY'A GİDECEK

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.

Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."

Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika
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