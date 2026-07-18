Galatasaray Nikola Ivanovic'i Transfer Etti

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak Germani Brescia formalarını terletti.
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