Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro

Trabzonspor forması altında başarılı sezonlar geçiren ancak geçtiğimiz yıl yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusuna seneliği 1.1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Yapılan teklifin ardından beklemeye geçildi.

OKAN BURUK, OYUNCUYU KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna görmeyi çok istemesi sebebiyle transfer için yoğun mesai harcanıyor. Şimdi ise 33 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt beklenmeye başladı.

Nwakaeme cephesi, son öneriyi kabul ederse yıldız futbolcu resmen Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Karşı bir teklif gelmesi halinde ise görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlandırılması bekleniyor.