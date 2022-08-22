Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro - Son Dakika
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Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro

22.08.2022 11:55
Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro

Galatasaray, Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı yıldız Nwakaeme'ye son teklifini yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılıların önerdiği yıllık 1.1 milyon euroluk ücretini kabul ederse parçalı formayı giyecek. Aksi takdirde transfer için masadan kalkılacak.

Trabzonspor forması altında başarılı sezonlar geçiren ancak geçtiğimiz yıl yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusuna seneliği 1.1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Yapılan teklifin ardından beklemeye geçildi.

OKAN BURUK, OYUNCUYU KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna görmeyi çok istemesi sebebiyle transfer için yoğun mesai harcanıyor. Şimdi ise 33 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt beklenmeye başladı.

Nwakaeme cephesi, son öneriyi kabul ederse yıldız futbolcu resmen Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Karşı bir teklif gelmesi halinde ise görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlandırılması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro - Son Dakika
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