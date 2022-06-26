Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar

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Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturması ve teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesiyle Galatasaray'da taraftarın yeni sezonda gelecek başarılara inancı tavan yaptı.

GALATASARAY TARAFTARI STATTA YERİNİ AYIRMAYA BAŞLADI

Habertürk'ün aktardığına göre, Takımın başına Okan Buruk'un getirilmesiyle yeni sezona büyük umut bağlayan Galatasaray taraftarı, Nef Stadı'nda yerini şimdiden ayırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon kombine ve loca sahibi olanların 4 Temmuz'a kadar yenileme süreleri bulunuyor. Bu tarihten önce yenilemeyenler olursa boşa çıkan koltuklar için genel satış başlayacak.

SON 3 GÜNDE 20 MİLYON TL GELİR

Okan Buruk'un ardından açıklanan iki transferle ilginin arttığı ve günde 3 bin civarında yenileme gerçekleştirildiği ifade edildi. Loca ve kombine yenilemelerinden Galatasaray'ın kasasına son 3 günde 20 milyon TL girdiği bildirildi.

HEDEF 200 MİLYON LİRA

Özellikle loca satışlarından büyük gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılarda kale arkasındaki localarda 1 koltuğun 85 bin liradan başlıyor. En az 10 koltuğun olduğu localarda sahanın ortasına gelindiğinde bu rakam koltuk başına 250 bin liraya kadar çıkıyor. Locasını yenilemeyenler durumunda 27 adet için şimdiden ön rezervasyon bile alındı. Özbek yönetimi hem loca hem de kombine satışlarından 150 ila 200 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor.