Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa'da gol atan en yaşlı futbolcusu oldu

Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu için önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılarda maçta gol atan 36 yaşındaki Dries Mertens ise kulüp adına Avrupa'da fileleri havalandıran en yaşlı futbolcu oldu.

AVRUPA'DA FİLELERİ HAVALANDIRAN EN YAŞLI GALATASARAYLI

Karşılaşmanın 48. dakikasında topu ağlara gönderen Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımın tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Belçikalı yıldız (36 yaş 94 gün), Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı Galatasaraylı futbolcu unvanını elde etti.

MERTENS'İN KARNESİ

Geçen sezon Napoli ile yolları ayırdıktan sonra Galatasaray'a gelen Mertens, 33 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.