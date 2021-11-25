Üye Girişi
Galatasaray-Olimpik Marsilya - Son Dakika

Galatasaray-Olimpik Marsilya

25.11.2021 19:46
Galatasaray-Olimpik Marsilya

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasındaki Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter (Almanya)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau,...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasındaki Galatasaray- Olimpik Marsilya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter (Almanya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Olimpik Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Lirola, Dieng, Milik

Olimpik Marsilya, Galatasaray, Almanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Olimpik Marsilya - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 19:19 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi 19:07 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
18:35 Bolu'da kan donduran olay! İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
18:33 Manchester United herkesi şaşırttı! Takımın yeni teknik direktörlük görevine Ralf Ragnick getirildi
18:18 Dehşete düşüren olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla aldı
18:14 Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
Avrupa devleri, İstanbul'a çıkarma yaptı! İşte Marsilya maçında Kerem'i izleyecek 8 kulüp Avrupa devleri, İstanbul'a çıkarma yaptı! İşte Marsilya maçında Kerem'i izleyecek 8 kulüp         
19:32
Fatih Terim'den sürpriz golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:18
İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik: Sakin ol, derin nefes al İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na mikrofon kapattıran gerginlik: Sakin ol, derin nefes al         
16:51
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 19:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray-Olimpik Marsilya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement