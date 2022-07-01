Galatasaray formasını 25 yıl giyen ve kaptanlık yapan, 150 kez milli formayı terleten Demir, oyunculuğunun ardından Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevi yürüttü.

Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Paidar Demir'i andı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.